Дом упал, квитанции приходят. Чиновники решают, как быть с рухнувшим флигелем на Гороховой

По мнению жителей, признавать аварийным дом чиновники не хотели, чтобы сэкономить. Юрист Сергей Тверски, представляющий нескольких собственников, говорил «Фонтанке», что в случае признания аварийности всего дома властям пришлось бы выдавать равнозначные квартиры всем собственникам жилья либо компенсацию. «Признавая каждую отдельную квартиру непригодной, дом отдали бы под капитальный ремонт. Тогда людей можно по маневренному фонду раскидать до окончания капитального ремонта. Так люди подвисают в маневренном жилье на годы». Сейчас вопрос о том, правомочно ли было такое решение, изучает Следственный комитет — следователи проверяют, нет ли в этом халатности.



«Фонтанка» рассказывала, что по схожей схеме в Адмиралтейском районе расселили еще один флигель на Садовой. Его тоже не признали аварийным целиком, только сами квартиры назвали непригодными для проживания. Провести капремонт аварийных конструкций не удалось, так как подрядчика просто не впустили в жилье. В итоге в начале января оттуда оперативно выселили последних жильцов, перед этим вывесив уведомления о том, что будут запечатывать входы. Что дальше делать с пустым флигелем, должна решить комиссия.