Дом упал, квитанции приходят. Чиновники решают, как быть с рухнувшим флигелем на Гороховой

Жители многострадального дома на Гороховой, один из флигелей которого обрушился в декабре прошлого года, до сих пор получают счета за коммуналку и платят за ипотеку. Если вы думаете, что груда руин автоматически признается аварийной, то вы плохо понимаете логику бюрократии.
Справка
Флигель дома на Гороховой, 73, обрушился в ночь на 20 декабря. Внутри никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. При этом глава Адмиралтейского района, а позже и губернатор Петербурга заявили, что последнего жителя выселили лишь за день до этого. Представители этой семьи рассказали «Фонтанке», почему их не устраивал маневренный жилой фонд, который им предлагали, а также почему, несмотря на экспертизу 2020 года, весь дом не был признан аварийным.
Ольга Т. купила квартиру в доме 73 по Гороховой улице в 2021 году. О том, что у соседей по стенам уже тогда шли трещины и сыпался потолок, она узнала спустя два года, когда заметила и в своей квартире проблемы: недавно положенная штукатурка начала сыпаться, и появился разлом. Ольга вспоминает, что всю жизнь прожила в Петербурге в старом фонде, перед покупкой скрупулёзно проверила сайты жилищных ведомств — там значилось, что износ дома не больше 40%. К новой квартире, взятой в ипотеку, относилась бережно: сделала там дорогостоящий ремонт (потратила 2,5 млн рублей), ещё 1,4 млн рублей ушло на новую мебель и технику.
В ответ на жалобы осенью 2023 года ей предложили съехать, но долго подбирали варианты в маневренном фонде — с более или менее приличным жильём было сложно. Признавать здание аварийным чиновники отказывались, вместо этого не подходящими для проживания признавали конкретные квартиры. К середине декабря, буквально за несколько часов до обрушения дома, свои квартиры покинули последние жильцы. Среди них были соседи Ольги — семья Яйнович. Защищавший их юрист Сергей Тверски говорил «Фонтанке», что администрация предлагала семье с маленьким ребёнком-астматиком квартиры с плесенью или с обваливающейся штукатуркой.
20 декабря флигель дома № 73 по Гороховой улице рухнул, погребя под завалами не вывезенные вещи и мебель. Ольга говорит, что успела перед этим пригласить оценщика, чтобы составить документ о стоимости квартиры и обстановки. Впрочем, пока этот документ она использовать не может: чиновники так и не выдали ей подтверждения, что её квартиры больше нет. Судя по ответу, который датирован 6 февраля, в администрации Адмиралтейского района считают себя не уполномоченными выдавать такие справки. В документе также говорится, что 20 декабря произошло «обрушение строительных конструкций однопролетной 6-этажной части дома», указания в справке на квартиру Ольги нет.
«Я уже в отчаянии. Такой документ у меня страховая не примет, а я продолжаю платить ипотеку», — разводит руками она. Более того, Ольге продолжают приходить счета за квартиру: «Никогда в жизни у меня не было задолженностей, а тут я уже должна 700 рублей Фонду капремонта. А в феврале пришла квитанция за вывоз мусора, услуги ЖКС и Фонда капремонта на 6 тысяч рублей».
В ответе администрации также указано, что после проведения специализированной организацией обследования конструкций дома и подготовки технического заключения вопрос о признании здания аварийным будет рассмотрен городской межведомственной комиссией. «Фонтанке» в администрации района подтвердили, что по заказу управляющей организации проводится обследование здания. Его, заметили чиновники, будут вести до середины февраля.
Сохранившуюся часть дома, где продолжают жить люди, тоже будут осматривать. Собственники рассказали «Фонтанке», что им пришли уведомления о проведении не только обследования, но и о комиссии по определению статуса здания.
«Я так понимаю, в марте они должны будут решить: признать дом аварийным, запланировать его под снос либо под капитальный ремонт или что-то другое. Я боролась за капитальный ремонт нашего дома ещё с 1980-х годов, но результата никакого. В очереди на улучшение жилищных условий мы с сыном стоим 32 года», — поделилась с «Фонтанкой» жительница дома Людмила. Женщина отмечает, что после обрушения флигеля, который по сути был пристройкой к основной части здания, в доме увеличились трещины. Перекрытия между этажами продолжают гнить, пол в некоторых местах наклоняется.
Семья Людмилы в своей коммунальной комнате уже не живёт, но сдавать или перепродавать такое жильё они не готовы: «Стыдно было ещё до скандального обвала».
По мнению жителей, признавать аварийным дом чиновники не хотели, чтобы сэкономить. Юрист Сергей Тверски, представляющий нескольких собственников, говорил «Фонтанке», что в случае признания аварийности всего дома властям пришлось бы выдавать равнозначные квартиры всем собственникам жилья либо компенсацию. «Признавая каждую отдельную квартиру непригодной, дом отдали бы под капитальный ремонт. Тогда людей можно по маневренному фонду раскидать до окончания капитального ремонта. Так люди подвисают в маневренном жилье на годы». Сейчас вопрос о том, правомочно ли было такое решение, изучает Следственный комитет — следователи проверяют, нет ли в этом халатности.
«Фонтанка» рассказывала, что по схожей схеме в Адмиралтейском районе расселили еще один флигель на Садовой. Его тоже не признали аварийным целиком, только сами квартиры назвали непригодными для проживания. Провести капремонт аварийных конструкций не удалось, так как подрядчика просто не впустили в жилье. В итоге в начале января оттуда оперативно выселили последних жильцов, перед этим вывесив уведомления о том, что будут запечатывать входы. Что дальше делать с пустым флигелем, должна решить комиссия.
Ксения Клочкова, Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру».