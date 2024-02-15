День Симеона и Анны: какую кашу варили на 16 февраля

В этот день нельзя было долго спать, иначе до конца года придется жить впроголодь. Вставать рекомендовалось с первыми лучами солнца и сразу браться за работу. 16 февраля нельзя было надевать черную одежду — риск, что в семью придет горе и придется носить траур. Также лучше всего не спорить и не выяснять ни с кем отношений — это могло навлечь гнев домового. Его советовали задабривать — поставить после ужина около печи кашу и сладости. Каша тоже была не простая — хозяйки готовили саламату из муки ячменя или пшеницы, которую распаривали в печке и добавляли сало или мало. Каша получалась жидкой как кисель.