День Симеона и Анны: какую кашу варили на 16 февраля

Симеон и Анна — святые, жившие в первом столетии. Именно они встретили младенца Иисуса Христа в Иерусалимском храме на 40-й день его рождения. Это событие известно как Сретение Господне и празднуют его 15 февраля. А на следующий день принято чтить святых.
Что можно делать.
Праздник Починки в народе связывали с понятием «починка дома». На Руси в этот день люди проводили особый ритуал восстановления и очищения домов от нечистых сил. В целом ден считался благоприятным для любых домашних дел. Правда, при этом не рекомендовалось делать перестановку — считалось, что тогда не будет покоя весь год. А вот покупать в дом новую мебель очень даже приветствовалось, ведь вместе с ней приходили счастье и удача.
Что нельзя делать.
В этот день нельзя было долго спать, иначе до конца года придется жить впроголодь. Вставать рекомендовалось с первыми лучами солнца и сразу браться за работу. 16 февраля нельзя было надевать черную одежду — риск, что в семью придет горе и придется носить траур. Также лучше всего не спорить и не выяснять ни с кем отношений — это могло навлечь гнев домового. Его советовали задабривать — поставить после ужина около печи кашу и сладости. Каша тоже была не простая — хозяйки готовили саламату из муки ячменя или пшеницы, которую распаривали в печке и добавляли сало или мало. Каша получалась жидкой как кисель.
Не рекомендовалось в этот день давать в долг, чтобы не остаться без денег, а еще — не поднимать найденные деньги. Традиционно на Праздник Починки крестьяне готовили конскую сбрую и упряжку. Но делать это должны были старшие мужчины в семье, а не молодежь — иначе конь слушаться не будет. Также люди занимались починкой инвентаря для сельхозработ, вещей и домашней утвари. Особенно усердствовали молодые девушки на выданье, ведь считалось, что если в Починки не работать в полную силу — счастье пройдет мимо.
Приметы.
Если на Починки валил хлопьями снег — значит лето будет дождливым. Пар, стелящийся над замерзшей рекой, предвещал холода. Если ночью образовывался иней, значит днем не будет оттепели. Ярко светящие ночью звезды говорили о скорой стуже. А если их было мало — значит скоро ждать ненастья. Шум леса говорил об оттепели, а если трещали ветки и стволы, значит морозы простоят еще долго.