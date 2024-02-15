Планы на выходные портит погода: синоптики огорчили похолоданием на 10 градусов в Крыму

После недели весны в Крым снова придет зимняя погода. Февральские окна сменятся минусовой температурой и усилением северо-восточного ветра. Об этом КП-Крым рассказали региональные синоптики.
Замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай предупредила, что непривычно высокая температура была лишь временной, а под конец рабочей недели на полуостров снова придут холода и сильные осадки.
Из-за приближающейся непогоды Министерство чрезвычайных ситуаций республики объявило штормовое предупреждение на
По словам синоптиков, понижение температуры связано с перемещением циклона с севера и северо-востока. Поэтому с сегодняшнего дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15−20 метров в секунду. Но температура будет понижаться постепенно. 15 февраля днем отметки термометра покажут до +7−12 градусов, а ночью опустятся до нуля. Из-за северного фронта на полуострове ожидаются дожди, а с завтрашнего дня — мокрый снег.
— Уже 16 февраля дневные температуры будут низкими относительно сегодняшнего дня. Так, днем мы ожидаем от 0 до +5 градусов, а ночью — до двух градусов со знаком минус, — отмечает Шенгелай.
В гидрометцентре также добавили, что резкое похолодание распространится и на выходные дни. В субботу и воскресенье минимальную температуру в −3 градуса обещают ночью 17 февраля. Но уже с воскресенья воздух постепенно начнет прогреваться.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание в Крыму будет не таким значительным, как на остальной территории страны. Хоть температура воздуха к концу недели понизится на 8−10 градусов, но все равно будет чуть выше нормы.