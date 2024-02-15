Планы на выходные портит погода: синоптики огорчили похолоданием на 10 градусов в Крыму

По словам синоптиков, понижение температуры связано с перемещением циклона с севера и северо-востока. Поэтому с сегодняшнего дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15−20 метров в секунду. Но температура будет понижаться постепенно. 15 февраля днем отметки термометра покажут до +7−12 градусов, а ночью опустятся до нуля. Из-за северного фронта на полуострове ожидаются дожди, а с завтрашнего дня — мокрый снег.