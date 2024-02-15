Что за новая строка появилась в квитанциях за газ? Объясняем, за что ещё нужно платить

Многих омичей взволновало появление новой строчки в квитанциях за февраль от «Омскгоргаза» — «Техническое облуживание ГО». Помимо сумм, которые жители потратили по счётчикам на газ, их просят заплатить ещё. Откуда появилась новая строчка и что это значит — рассказываем в нашем материале.
Что за новая строчка?
Новая строка в квитанции — 1/12 часть стоимости технического обслуживания внутриквартирного или внутридомового газового оборудования (ВКГО/ВДГО), которое является обязательной и неотъемлемой частью оказания услуги газоснабжения. Проводится техническое обслуживание один раз в год.
Откуда она появилась?
С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в законодательство РФ, согласно которым договоры ТО ВКГО в многоквартирном доме подлежат заключению со специализированной газораспределительной организацией по новым типовым формам, утвержденным Минстроем России.
Перезаключение данного договора возможно как в бумажной форме, так и посредством оплаты работ за ТО ВКГО/ВДГО в размере 1/12 от годовой стоимости ТО ВКГО/ВДГО за 2024 год, которая была или будет добавлена в квитанции за поставленный газ, начиная с января 2023 года, выполнения работ, принятия выполненных работ
Кому придётся платить?
Эту сумму будут платить все омичи, у которых есть газовое оборудование и заключен договор с «Омскгоргазом». Тем, кто ещё не заключил договор, также выставят счёт, поэтому платить придётся всем, кто пользуется дома газом. Оплатить эту услугу можно как лично, так и онлайн.
Обязательно заключать договор на ТО газового оборудования?
Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО/ВДГО, является основанием для приостановления поставки газа, также в соответствии с п.2 ст. 9.23 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей. За повторное совершение указанного административного правонарушения, в соответствии с п. 6 ст. 9.23 КоАП РФ — штраф от двух до пяти тысяч рублей.
Напомним, в декабре омичи получили уведомления от «Омскгоргаза» о том, с 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в ФЗ «О газоснабжении РФ», а также в Жилищный кодекс РФ о том, что необходимо заключить договоры ВДГО/ВКГО (внутридомовое газовое обслуживание/внутриквартирное газовое оборудование) о техническом обслуживании и ремонте с газораспределительной организацией до 1 января 2024 года. Обслуживать омичей смогут компании «Омскоблгаз», «Омскгазстройэксплуатация», «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть». С одной из них и нужно заключить договор. Однако из-за новогодних праздников у жителей было не много времени на оформление документов. Поэтому в офисах «Омскгоргаза» с конца января этого года начали собираться огромные очереди.