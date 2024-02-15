Что за новая строка появилась в квитанциях за газ? Объясняем, за что ещё нужно платить

Напомним, в декабре омичи получили уведомления от «Омскгоргаза» о том, с 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в ФЗ «О газоснабжении РФ», а также в Жилищный кодекс РФ о том, что необходимо заключить договоры ВДГО/ВКГО (внутридомовое газовое обслуживание/внутриквартирное газовое оборудование) о техническом обслуживании и ремонте с газораспределительной организацией до 1 января 2024 года. Обслуживать омичей смогут компании «Омскоблгаз», «Омскгазстройэксплуатация», «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть». С одной из них и нужно заключить договор. Однако из-за новогодних праздников у жителей было не много времени на оформление документов. Поэтому в офисах «Омскгоргаза» с конца января этого года начали собираться огромные очереди.