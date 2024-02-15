В Кузбасс до конца недели придут аномальные холода

В ночь на субботу подморозит до −30ºС, по югу сохранится аномально-холодная погода с отметками −38ºС. Днём в субботу основная температура составит −19,-24ºС. В воскресенье погода воздушная масса будет трансформироваться и выхолаживаться. Начало следующей недели резких контрастов в погоде не будет.