В Кузбасс до конца недели придут аномальные холода

По данным метеорологов, с 16 по 20 февраля в Кемеровскую область придёт аномально холодная погода. Температура в некоторых районах области может опуститься до −38 °C.
По распоряжению губернатора в области введён режим «повышенной готовности». Местные службы будут работать в усиленном режиме. Так, накануне из-за метели до 24 часов перекрывали часть трасс для большегрузов, а утром отменяли и изменяли автобусные рейсы в Новокузнецке.
Синоптики прогнозируют, что завтра, 16 февраля, днём Кузбасс будет находиться под влиянием антициклона из Якутии. Температура будет в пределах −20,-25ºС, но порывистый юго-западный ветер добавит холода. Местами пойдёт небольшой снег, ожидается гололедица и изморозь.
В ночь на субботу подморозит до −30ºС, по югу сохранится аномально-холодная погода с отметками −38ºС. Днём в субботу основная температура составит −19,-24ºС. В воскресенье погода воздушная масса будет трансформироваться и выхолаживаться. Начало следующей недели резких контрастов в погоде не будет.