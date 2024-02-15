Водителям рекомендуют заранее заправить автомобили в преддверии холодов

По данным Узгидромета,
В связи с этим в «Худудгазтаъминот» советуют соблюдать меры предосторожности при использовании природного газа, не оставлять без присмотра отопительные приборы и газовые плиты во время приготовления пищи, уделять особое внимание системе вентиляции, а также не использовать нестандартное отопительное оборудование и горелки ручной работы.
Также граждан призвали разумно использовать природный газ, по возможности выключать отопительное оборудование при выходе из дома, не отдыхать в помещениях, где работает газовое оборудование, удостовериться в отсутствии запаха газа до включения света, а в случае его обнаружения обращаться в газовую службу.
Кроме того, потребителей призвали своевременно производить оплату за бесперебойную поставку природного газа.
Во избежание очередей и неудобств водителей призвали заранее заправить свои автомобили топливом.
Отмечается, что в ближайшее время по согласованию с хокимиятами в график работы АГНКС могут быть внесены изменения.
В компании заверили, что принимаются меры по непрерывному обеспечению природным газом населения и объектов социальной сферы.
АО «Худудгазтаъминот» подготовило 262 аварийные бригады по республике для единовременной поставки природного газа потребителям.