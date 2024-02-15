Водителям рекомендуют заранее заправить автомобили в преддверии холодов

В связи с этим в «Худудгазтаъминот» советуют соблюдать меры предосторожности при использовании природного газа, не оставлять без присмотра отопительные приборы и газовые плиты во время приготовления пищи, уделять особое внимание системе вентиляции, а также не использовать нестандартное отопительное оборудование и горелки ручной работы.