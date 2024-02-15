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Водителям рекомендуют заранее заправить автомобили в преддверии холодов

В «Худудгазтаъминот» обратились к населению в связи с ожидаемыми холодами и предупредили водителей о возможном изменении графика работы АГНКС.
Источник: t.me/vtchannel

По данным Узгидромета, 16—18 февраля по всей стране ожидается резкое похолодание. Температура воздуха днем составит −3…-8, ночью — −11…-16 градусов.

В связи с этим в «Худудгазтаъминот» советуют соблюдать меры предосторожности при использовании природного газа, не оставлять без присмотра отопительные приборы и газовые плиты во время приготовления пищи, уделять особое внимание системе вентиляции, а также не использовать нестандартное отопительное оборудование и горелки ручной работы.

Также граждан призвали разумно использовать природный газ, по возможности выключать отопительное оборудование при выходе из дома, не отдыхать в помещениях, где работает газовое оборудование, удостовериться в отсутствии запаха газа до включения света, а в случае его обнаружения обращаться в газовую службу.

Кроме того, потребителей призвали своевременно производить оплату за бесперебойную поставку природного газа.

Во избежание очередей и неудобств водителей призвали заранее заправить свои автомобили топливом.

Отмечается, что в ближайшее время по согласованию с хокимиятами в график работы АГНКС могут быть внесены изменения.

В компании заверили, что принимаются меры по непрерывному обеспечению природным газом населения и объектов социальной сферы.

АО «Худудгазтаъминот» подготовило 262 аварийные бригады по республике для единовременной поставки природного газа потребителям.

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