«Наша жизнь — Россия»: народный артист России Игорь Бутман встретился с пермской молодежью

Школьники, студенты пермских вузов и представители союзов активной молодежи предприятий региона стали участниками тематической встречи «Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае».
Мероприятие состоялось 14 февраля в Штабе общественной поддержки Пермского края. Почетным гостем стал народный артист России, джазовый музыкант Игорь Бутман.
Новые кадры — для экономики края
Вместе с представителями краевого правительства, руководителем Штаба общественной поддержки Александром Бойченко, первым заместителем секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеславом Григорьевым, мэром Перми Эдуардом Сосниным Игорь Бутман пообщался с молодежью и познакомился с работой тематических площадок Штаба.
В центре внимания — вопросы подготовки кадров для экономики региона и ранней профориентации школьников, которые будущие специалисты обсуждали вместе с руководителями министерств и предприятий края.
Так, представители промышленного сектора региона говорили о развитии кластеров — производственно-образовательного «ПЦБК», «Технополис “Новый Звездный” АО “Протон-ПМ”, о проекте “Инженерный лифт” ПНППК и развитию инженерных классов авиастроительного профиля АО “ОДК-СТАР”. Все они направлены на популяризацию инженерно-технических специальностей, чтобы школьники связывали свое будущее с этими профессиями.
— Сегодня потребность в кадрах в экономике страны настолько велика, что Россия действительно является страной возможностей, — отметил Вячеслав Григорьев. — Бурный рост производства промышленных предприятий, развитие IT-сферы, идущие во множестве отраслей процессы импортозамещения, — все это дает нашей молодежи широчайший выбор профессий. В дальнейшем — гарантированное трудоустройство с достойной зарплатой.
«Я люблю музыку, джаз, спорт и свою страну»
Рассказали известному музыканту и о том, сколько проектов реализуется в Перми для творческого развития и самореализации молодежи. Как отметил Эдуард Соснин, краевая столица — настоящая кузница музыкальных и креативных талантов.
На встрече, модератором которой выступил ректор ПГГПУ, председатель Совета ректоров Пермского края Константин Егоров, обсуждали и планы на будущее. В том числе, говорили о подготовке кадров для сферы культуры и о планах открыть джазовый клуб, когда будет построен межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы».
Конечно же, много вопросов студенты и молодые специалисты задавали Игорю Бутману. Их интересовал не только творческий путь музыканта, но и его мнение на счет дальнейшего развития страны.
— Наша жизнь — Россия. Когда я участвую в общественной жизни, вижу, что это приносит пользу многим, — отметил Игорь Бутман. — Если у меня все получилось, то я должен отдать дань тем, кто вкладывал в меня свой труд, свои мысли, свою душу. У меня перед ними огромная ответственность и благодарность. Я люблю музыку, джаз, спорт и свою страну.
Как подчеркнули в Штабе, молодежный зал занят каждый день. Здесь проходят не только встречи с интересными людьми, но и мероприятия патриотической направленности и творческие занятия.
— Уверен, что площадка будет пользоваться популярностью и в дальнейшем. Самое главное, чтобы наша молодежь не боялась высказывать свои мысли, реализовывать собственные идеи, — сказал Александр Бойченко.