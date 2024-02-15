«Наша жизнь — Россия»: народный артист России Игорь Бутман встретился с пермской молодежью

— Наша жизнь — Россия. Когда я участвую в общественной жизни, вижу, что это приносит пользу многим, — отметил Игорь Бутман. — Если у меня все получилось, то я должен отдать дань тем, кто вкладывал в меня свой труд, свои мысли, свою душу. У меня перед ними огромная ответственность и благодарность. Я люблю музыку, джаз, спорт и свою страну.