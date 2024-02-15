На два забитых маршрута в Омске добавят автобусы

На сегодняшнем заседании транспортного комитета горсовета депутаты снова обсудили известную всем проблему. Омичи продолжают жаловаться на проблемы с транспортом, а именно на переполненные автобусы, особенно в часы пик. Обсудив, власти решили увеличить количество укороченных рейсов.
Глава дептранса Вадим Кормилец рассказал, что уже сегодня вечером поедут дополнительные автобусы № 24 от остановки «КДЦ Маяковский» на левый берег. То же коснулось и маршрута № 17 — автобусы поедут от «Жемчужины» до Старого Кировска.