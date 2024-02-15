В Ростове до лета перекроют движение по трем улицам

Движение для автомобилей будет закрыто на улице Саши Чебанова на участке от проспекта Ставского до улицы Гусева. На улице Гусева для машин будет не доступен участок от улицы Саши Чебанова до улицы Депутатской. Улицу Депутатскую перекроют от улицы Гусева до улицы Республиканской.



Ограничения продлятся с 15 февраля по 31 мая.



Екатерина Жукова.