В челябинской семье родилась «королевская двойня», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что событие зафиксировано 13 февраля в родильном доме ОКБ № 2.
На свет появились мальчик Костя и девочка Аня. Малыши родились с одинаковым ростом и весом — 50 сантиметров, 2 килограмма 600 грамм.
«Первой на свет появилась Аня, а через минуту — Костя. Рождение разнополых близнецов явление не частое», — пояснили в пресс-службе областного Минздрава.
Двойня — это всего лишь 40 случаев на тысячу родов в зависимости от того, в каком регионе мира живет роженица. А «королевская» двойня бывает и чаще, говорят гинекологи.