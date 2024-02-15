Под Омском появится новая площадка для прыжков с парашютом

В Омском районе рядом с Чернолучинской зоной появится глэмпинг-зона «Вокруг неба». Уже сообщалось, что там построят взлётно-посадочную полосу и ресторан в виде самолёта. Сейчас предприниматель Хусайн Закриев рассказал в интервью порталу Om1.ru, что там будут развивать и парашютный спорт. Прыжки организуют так, чтобы сверху открывался панорамный вид на глэмпинги среди соснового леса.
— Я был на одной площадке не в нашем городе и увидел определённые проблемы в организации этого спорта. Спортсмен к вам приезжает, и все возможности для него — разложить парашют, сесть в самолёт, прыгнуть, собрать парашют. Другого сервиса нет. Мне пришла идея сделать так, чтобы приезжала вся семья. Дети сидят в ресторане в виде самолёта и смотрят, как приземляются их родители. А сверху это будет выглядеть как какая-то космическая палатка, — рассказал Закриев.
Кроме прыжков с парашютом на базе отдыха планируют квадроциклы, снегоходы и другие активные развлечения. Строительство взлётно-посадочной полосы начнётся этой зимой, а запустить базу планируют к концу 2024 года.
Отметим, прыжки с парашютом в Омской области проводятся на территории ДОСААФ, на аэродромах Поповка и Калачёво. Всего, по данным 2ГИС, этим занимается шесть организаций.