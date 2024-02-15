Под Омском появится новая площадка для прыжков с парашютом

— Я был на одной площадке не в нашем городе и увидел определённые проблемы в организации этого спорта. Спортсмен к вам приезжает, и все возможности для него — разложить парашют, сесть в самолёт, прыгнуть, собрать парашют. Другого сервиса нет. Мне пришла идея сделать так, чтобы приезжала вся семья. Дети сидят в ресторане в виде самолёта и смотрят, как приземляются их родители. А сверху это будет выглядеть как какая-то космическая палатка, — рассказал Закриев.