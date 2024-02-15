Осталась беременная жена. Почему не мог спастись сгоревший в БелАЗе водитель

Сотрудник одного из новокузнецких угольных разрезов Николай рассказывает, что на его предприятии часто приводят примеры и кадры ЧП для профилактики: «Возможно, не сработала автоматика и парень пытался активировать систему пожаротушения вручную, потерял время. Либо, когда заполнило кабину дымом, а он очень едкий, водитель растерялся. Третий вариант более верный — всё было в огне, огонь тут же пошел в кабину, и парень в стрессе не сумел открыть дверь».