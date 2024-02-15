Осталась беременная жена. Почему не мог спастись сгоревший в БелАЗе водитель

Накануне в Кузбассе на разрезе «Заречном» произошла трагедия — из-за пожара прямо на рабочем месте сгорел водитель БелАЗа. У 29-летнего мужчины остался ребёнок и беременная жена. В подробностях разбирался kuzbass.aif.ru.
Старые самосвалы.
Видео из Киселёвска с горящей многотонной машиной сначала появилось в соцсетях. Очевидцы писали, что пожар начался из-за разрыва шланга РВД (рукава высокого давления, гибкого провода для транспортировки гидравлических и моторных жидкостей — Ред.). Масло попало на двигатель, и самосвал начал гореть. Свидетели ЧП в интернете утверждают, что водитель успел по радио позвать на помощь, но прибывшие спасатели лишь увидели охваченную огнём кабину.
Авторы видео, на котором чёрными клубами дымится БелАЗ, коротко и ёмко заключают, что парень уже угорел. Страшные кадры взорвали соцсети, и кузбассовцы от страха стали возмущаться: неужели мужчина не мог спастись?
Но всё не так просто. Пока нет точной причины случившегося — следователи лишь возбудили уголовное дело и разбираются в происшествии — и можно только предполагать.
Сотрудник одного из новокузнецких угольных разрезов Николай рассказывает, что на его предприятии часто приводят примеры и кадры ЧП для профилактики: «Возможно, не сработала автоматика и парень пытался активировать систему пожаротушения вручную, потерял время. Либо, когда заполнило кабину дымом, а он очень едкий, водитель растерялся. Третий вариант более верный — всё было в огне, огонь тут же пошел в кабину, и парень в стрессе не сумел открыть дверь».
Ручки, по словам угольщиков, в машинах иногда заедает. Да и потом, просто спрыгнуть с БелАЗа не так легко, как кажется — высота с площадки водителя около пяти метров. Самосвалы бывают разной грузоподъёмности, на разрезах чаще используют 220-тонные.
Работник киселёвского разреза компании «СУЭК-Кузбасс», где произошла трагедия, рассказал kuzbass.aif.ru, что на предприятии было много старых самосвалов, которые давно пора было списать, а не ремонтировать десятки раз, и что к технике там относятся невнимательно.
Можно ли было предотвратить трагедию? Вопрос открытый, в ответ на который опытные белазисты говорят противоположные мнения.
Снова приостановки.
Наверняка по обычной практике всех угольщиков после ЧП начнут внепланово проверять: как рабочее оборудование, так и персонал. Неважно, когда при этом они сдавали экзамены по технике безопасности. Как надолго это поможет, если не соблюдается строгое техобслуживание, — вопрос риторический.
По информации официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля, с 8 по 14 февраля 2024 года Ростехнадзор предотвратил семь серьёзных аварий на угольных шахтах Кузбасса. В трёх случаях аварии могли сопровождаться значительным числом жертв среди работников предприятий. Неделей раньше число приостановок выросло до 18.
Две шахты, где приостановили работы последний раз, принадлежат «СУЭК-Кузбассу» — за превышение допустимой концентрации метана на пять суток приостановили забой на шахте им. А Д. Рубана и эксплуатацию дизель-гидравлического локомотива за нарушения требований промбезопасности на шахте «Талдинская-Западная-2».
Связаться с угольщиками компании kuzbass.aif.ru не удалось, но мы отправили запрос о случившемся и спросили, как помогут семье погибшего. Однако какое значение имеет сумма, если семья потеряла любимого папу и мужа?