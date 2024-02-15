На Кубани ожидается сильный ветер до 20 м/с

Также синоптики предупреждают о понижении уровня воды до неблагоприятных отметок.
По данным группы морского прогнозирования ОМЧП «Северо-Кавказского УГМС», в четверг, 15 февраля, а также в течении следующих двух дней в восточной части Азовского моря будет сохраняться сильный северо-восточный и восточный ветер. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендуют плотно закрывать окна, а также убрать с балкона вещи, которые может унести ветер.
На улице стоит подальше держаться от рекламных конструкций, дорожных знаков, больших деревьев и электролиний. При сильном ветре спасатели советуют не выходить лишний раз на улицу без острой необходимости.
В случае возникновения ЧС, обращайтесь за помощью по номерам: «01», «101» (с мобильных телефонов) или
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Ростовской области из-за непогоды были задержаны 10 поездов дальнего следования.