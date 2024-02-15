На Кубани ожидается сильный ветер до 20 м/с

По данным группы морского прогнозирования ОМЧП «Северо-Кавказского УГМС», в четверг, 15 февраля, а также в течении следующих двух дней в восточной части Азовского моря будет сохраняться сильный северо-восточный и восточный ветер. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.