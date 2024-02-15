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Электробусы связали центр Ростова с микрорайоном Левенцовка

Новые электробусы начали курсировать в Ростове по маршруту № 17а («Центральный рынок — Стройгородок — Левенцовка») с 15 февраля. На этой линии будет работать 8−9 машин по будням и до семи — по выходным.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Ранее, по словам представителя администрации, на маршруте № 17а работали троллейбусы с дополнительным автономным ходом. Теперь их переведут на маршрут № 6 («Центральный рынок — пр. Королева»).

Электробусы для Ростовской области были закуплены в конце прошлого года, в основном за федеральные средства, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Борис Разумовский.