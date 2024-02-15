Электробусы связали центр Ростова с микрорайоном Левенцовка

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.



Ранее, по словам представителя администрации, на маршруте № 17а работали троллейбусы с дополнительным автономным ходом. Теперь их переведут на маршрут № 6 («Центральный рынок — пр. Королева»).



Электробусы для Ростовской области были закуплены в конце прошлого года, в основном за федеральные средства, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».



Борис Разумовский.