Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
Ранее, по словам представителя администрации, на маршруте № 17а работали троллейбусы с дополнительным автономным ходом. Теперь их переведут на маршрут № 6 («Центральный рынок — пр. Королева»).
Электробусы для Ростовской области были закуплены в конце прошлого года, в основном за федеральные средства, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Борис Разумовский.
Электробусы связали центр Ростова с микрорайоном Левенцовка
Новые электробусы начали курсировать в Ростове по маршруту № 17а («Центральный рынок — Стройгородок — Левенцовка») с 15 февраля. На этой линии будет работать 8−9 машин по будням и до семи — по выходным.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.