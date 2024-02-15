Жители Советска продолжают жаловаться на вонь с Барсуковки, власти заявили о работах на свалке

Жители Советска продолжают жаловаться на вонь с Барсуковки. Об этом интернет-пользователи написали в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова «ВКонтакте».
«Когда вы удосужитесь разобраться со свалкой в Барсуковке? Город Советск задыхается от жуткой вони, сколько вам надо времени? Предприятия закрываются, народ бежит, дорог нет от слова совсем», — пишут местные жители.
«Закончили пересыпку грунтом полигона, будем продолжать решать эту проблему. Минприроды работает над решением».
Региональный мусорный оператор попросил учёных создать технологию, которая избавит жителей Советска от вони со свалки.