Журналист Карлсон возмутился ценами в США в сравнении с российскими

«Если вы зайдете в российский продуктовый магазин и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших (американских. — Ред.) лидеров. В любом случае именно это я и испытываю», — сказал он.
Журналист посетил гипермаркет в ТРЦ «Гагаринский». Там он купил хлеб, муку, фрукты, крымское вино и другие продукты. Такер отметил, что всё это могла бы купить семья из четырех человек на неделю. Всего за продукты он отдал 9481 рубль (приблизительно $104). При этом журналист уточнил, что в Соединенных Штатах за такую покупку он отдал бы свыше $400, в четыре раза больше.
Ранее в этот день сообщалось также, что Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве. По его словам, она «выглядит лучше, чем что бы то ни было в США». При этом Карлсон отметил чистоту и порядок на станции, которую они посетили вместе с командой.
Журналист впервые прилетел в Россию 3 февраля. Карлсон объяснил свою поездку желанием «поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено». Он отметил, что любит Москву и считает ее красивой.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля. Его длительность составила более двух часов. Во время встречи глава государства рассказал журналисту о том, как складывалась Киевская Русь, а затем единое российское государство со столицей в Москве, а также указал на предпосылки развития украинизации и национализма на территории Украины. Российский президент также ответил на вопросы, касающиеся НАТО, США, Китая, взрывов на «Северных потоках», освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, который был обвинен в России в шпионаже, и на другие темы.
Интервью Путина американскому журналисту преодолело порог в 200 млн просмотров менее чем за неделю с момента его публикации в социальной сети X (бывш. Twitter). Количество просмотров интервью с Путиным на YouTube-канале Карлсона достигло почти 16,5 млн.