35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших

«Мы чествуем всех воинов, которые на чужой земле проявляли чудеса героизма. 15 тысяч жизней — цена конфликта в Афганистане. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь», — сказала на митинге глава муниципального образования городской округ Керчь Ольга Солодилова.
23 июня 1995 года, в год 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в центре Керчи был открыт памятник воинам-интернационалистам с именами 12 керчан, погибших в Афганистане. Среди тех, кто принес сегодня сюда цветы, был и Исмаил Мустафаев. 22 декабря 1979 года он в числе первых заходил в Афганистан.
«Был там полтора года. В 1981 году 28 декабря вернулся домой. Это наша памятная дата. Мы — все афганцы, которые были там, всегда отмечаем этот важный для нас праздник. У нас есть книга памяти. В ней указаны имена 12 человек, которые призывались из керченского военкомата и погибли в Афганистане», — рассказал Исмаил Мустафаев.
Не груди героя много наград, среди которых орден Красной Звезды и медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».