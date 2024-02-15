35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших

«Был там полтора года. В 1981 году 28 декабря вернулся домой. Это наша памятная дата. Мы — все афганцы, которые были там, всегда отмечаем этот важный для нас праздник. У нас есть книга памяти. В ней указаны имена 12 человек, которые призывались из керченского военкомата и погибли в Афганистане», — рассказал Исмаил Мустафаев.