Стало известно, как будут работать музеи в Нижнем Новгороде с 23 по 25 февраля

Из-за празднования Дня защитника Отечества музеи временно перейдут на новый режим работы. Изменения введут на три дня.
Так, Усадьба Рукавишниковых будет работать все дни с 10.30 до 18.00.
Нижегородский кремль можно будет посетить с 10.00 до 17.30. При этом пройти Боевой ход нижегородцы смогут также с 10.00 и до 17.00.
Технический музей, Игрушечный музей и «Кладовка. Галерея историй» будут открыты для всех желающих с 11.00 до 18.00.
Исторический парк «Россия — моя история» смогут посетить жители и гости Нижнего Новгорода с 11.00 до 18.00.
Музей Русского Патриаршества в Арзамасе откроет свои двери с 10.00 и закроется в 17.00. Такое расписание будет актуально на протяжении трех праздничных дней.
При этом во всех выше упомянутых музеях приобрести билеты можно будет в течение дня онлайн и при посещении. Продажа прекратится за час до завершения работы музеев.
График работы остальных культурных учреждений будет доступен позднее.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что график работы нижегородской канатной дороги изменится в конце февраля.