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Аномальные холода продлятся в Омской области несколько дней

Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявили, что с 15 по 19 февраля 2024 года местами по Омской области ожидается опасное явление — аномально холодная погода.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 764 мм рт. ст. +4°

По данным метеорологов, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

В мэрии Омска в четверг, 15 февраля 2024 года, предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения.