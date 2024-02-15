Аномальные холода продлятся в Омской области несколько дней

В мэрии Омска в четверг, 15 февраля 2024 года, предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения.