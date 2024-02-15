Бывший депутат гордумы признан банкротом

Как обратил внимание Business Class, информация об этом содержится в картотеке суда. С заявлением о признании господина Захарова банкротом обратилась предприниматель Александра Поскребышева, которой Сергей Захаров задолжал 6,19 млн руб.



Напомним, весной 2023 года мандат депутата гордумы по округу № 5 Сергея Захарова стал вакантным в связи со сложением полномочий политиком. В 2022 году господин Захаров переехал в Германию и выступил с критикой СВО.