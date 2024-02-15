Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать 23 февраля

23 февраля из-за повышенного спроса в Шерегеш продолжит ходить туристический поезд «Шерегеш-экспресс».
Его расписание не изменится: отправление поезда со станции Новокузнецк по местному времени в 7:03, прибытие на станцию Чугунаш в 9:56. После этого пассажиры пересаживаются на автобусы и отправляются с Чугунаша в 10:15, а прибывают на гору Зелёную (ул. Снежная, 10) в 10:45. В обратный рейс автобус будет выезжать в 17:05. Отправление со станции Чугунаш в 18:03, а прибытие на станцию Новокузнецк в 21:00.
В составе туристического поезда 4 вагона, а также действуют «пакетные» предложения, которые позволят бюджетно отдохнуть в горах. Ещё у проводника можно получить специальный буклет со скидочными купонами на питание, снаряжение, услуги инструктора и сувениры.
Билеты на турпоезд продаются не только в пригородных билетных кассах, но и в телеграме «АО Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» за 10 суток до отправления и непосредственно в самом электропоезде во время поездки.