Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать 23 февраля

Его расписание не изменится: отправление поезда со станции Новокузнецк по местному времени в 7:03, прибытие на станцию Чугунаш в 9:56. После этого пассажиры пересаживаются на автобусы и отправляются с Чугунаша в 10:15, а прибывают на гору Зелёную (ул. Снежная, 10) в 10:45. В обратный рейс автобус будет выезжать в 17:05. Отправление со станции Чугунаш в 18:03, а прибытие на станцию Новокузнецк в 21:00.