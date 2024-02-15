Превышение скорости возглавило антирейтинг нарушений ПДД в январе в Москве

«Управлением Госавтоинспекции Москвы составлен перечень самых частых нарушений в области безопасности дорожного движения за январь 2024 года. Антирейтинг правонарушений выглядит следующим образом: на первом месте превышение установленной скорости движения от 20 до 40 км/ч», — сказали в пресс-службе.
По данным ГИБДД, на втором и третьем местах расположились несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на этой полосе.
«На четвертом — нарушение правил маневрирования», — добавили в пресс-службе. Замыкает пятерку нарушений ПДД составленного антирейтинга поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части.
Всего, по данным Госавтоинспекции, за январь 2024 года в Москве вынесено 1,8 млн постановлений за различные правонарушения на дороге.