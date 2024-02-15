В Самаре появилась онлайн-карта перекрытых дорог

«Мы начинаем публиковать официальную информацию о временных ограничениях движения на интернет-картах в рамках соглашения об информационном взаимодействии», — говорится в сообщении.



Карта должна в режиме онлайн отображать перекрытые дороги на территории города из-за ремонта коммунальных сетей, проведения массовых мероприятий и т. д.



Руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова в своем тг-канале попросила отставлять отзывы о работе онлайн-карты.



О том, что в Самаре может появиться карта перекрытий стало известно в августе 2023 года. Тогда в администрации сообщили, что намерены заключить соответствующее соглашение с несколькими российскими картографическими сервисами.



Сабрина Самедова.