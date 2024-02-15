Песни у «звездного камня»: в Челябинске отметили День метеорита

Космический гость принес много забот южноуральцам 11 лет назад, но теперь каждую годовщину его падения отмечают как праздник. В музее где хранится самый крупный из осколков метеорита, уже утром собралось множество гостей. По особому случаю над экспонатом- «именинником» приподняли защитный купол.