Песни у «звездного камня»: в Челябинске отметили День метеорита

В Челябинском Историческом музее 15 февраля отметили День метеорита.
Космический гость принес много забот южноуральцам 11 лет назад, но теперь каждую годовщину его падения отмечают как праздник. В музее где хранится самый крупный из осколков метеорита, уже утром собралось множество гостей. По особому случаю над экспонатом- «именинником» приподняли защитный купол.
Прямо в выставочном зале выступили юные музыканты и танцоры. Весь день продолжались тематические экскурсии, квесты и мастер-классы.
Добавим, в челябинском Камерном театре 15 февраля покажут спектакль «Я — метеорит», а два дня спустя на месте падения метеорита состоится «космическая рыбалка».