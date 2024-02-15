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Песни у «звездного камня»: в Челябинске отметили День метеорита

В Челябинске отметили День метеорита.
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала

В Челябинском Историческом музее 15 февраля отметили День метеорита.

Космический гость принес много забот южноуральцам 11 лет назад, но теперь каждую годовщину его падения отмечают как праздник. В музее где хранится самый крупный из осколков метеорита, уже утром собралось множество гостей. По особому случаю над экспонатом- «именинником» приподняли защитный купол.

Прямо в выставочном зале выступили юные музыканты и танцоры. Весь день продолжались тематические экскурсии, квесты и мастер-классы.

Добавим, в челябинском Камерном театре 15 февраля покажут спектакль «Я — метеорит», а два дня спустя на месте падения метеорита состоится «космическая рыбалка».

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