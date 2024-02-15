Окраины Калининграда избавляют от автохлама

Отправка «брошенок» в утиль проходит строго по закону, в установленные сроки. Сначала специалист комитета муниципального контроля осматривает авто. Если предмет обладает признаками «брошенности», дело попадает в комиссию. Комиссия выносит свое решение. Если владелец добровольно не убирает авто, признанное брошенным, за него это делает подрядчик. Автохлам увозят с улиц города на специализированную стоянку, а владельцу выставляют счет за проделанную работу и средства возвращаются в городской бюджет.