В 2023 году больше всего близнецов родились в Фергане

По данным Агентства статистики при президенте, в 2023 году в Узбекистане родились 962 тыс. детей, из которых 21 012 — близнецы.
Больше всего близнецов родились в Ферганской (2 494), Самаркандской (2 313) и Кашкадарьинской (2 171) областях.
В остальных регионах родилось следующее количество близнецов:
• Андижанская область — 1 947;
• город Ташкент — 1 839;
• Наманганская область — 1 784;
• Сурхандарьинская область — 1 679;
• Ташкентская область — 1 570;
• Хорезмская область — 1 129;
• Бухарская область — 1 059;
• Республика Каракалпакстан — 996;
• Джизакская область — 937;
• Навоийская область — 583;
• Сырдарьинская область — 511.