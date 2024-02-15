С начала весны 2024 года плата за парковку будет взиматься согласно действующим тарифам, отсчет времени начнется с момента въезда на площадку. Отмена бесплатного периода связана с изменениями в организации дорожного движения возле вокзала, уточнили в ОЖД.
«Для посадки и высадки посетителей Ладожского вокзала теперь можно воспользоваться заездом со стороны улицы Гранитная», — сообщили в пресс-службе.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал о возвращении к работе станции метро «Ладожская», на которой прежде был проведен ремонт.
Период бесплатной парковки у Ладожского вокзала будет отменен
Условия пользования парковкой Ладожского вокзала изменят с 1 марта. С этого дня у водителей больше не будет 15 минут на бесплатное нахождение, сообщили в пресс-службе филиала РЖД, Октябрьской железной дороги.
С начала весны 2024 года плата за парковку будет взиматься согласно действующим тарифам, отсчет времени начнется с момента въезда на площадку. Отмена бесплатного периода связана с изменениями в организации дорожного движения возле вокзала, уточнили в ОЖД.