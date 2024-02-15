Период бесплатной парковки у Ладожского вокзала будет отменен

С начала весны 2024 года плата за парковку будет взиматься согласно действующим тарифам, отсчет времени начнется с момента въезда на площадку. Отмена бесплатного периода связана с изменениями в организации дорожного движения возле вокзала, уточнили в ОЖД.



«Для посадки и высадки посетителей Ладожского вокзала теперь можно воспользоваться заездом со стороны улицы Гранитная», — сообщили в пресс-службе.



Ранее «Ъ-СПб» сообщал о возвращении к работе станции метро «Ладожская», на которой прежде был проведен ремонт.

