Ледяной дождь обрушился на ЗСД Петербурга ранним утром 15 февраля

Ледяной дождь обрушился на Западно-скоростной диаметр Петербурга, к чему совершенно не были готовы городские автомобилисты. Ехать на работу пришлось не спеша. Об этом сообщила пресс-служба ЗСД,
— Ледяного дождя — одного из самых опасных для водителей природных явлений — в прогнозе погоды на минувшую ночь не было. Погода стала меняться в районе четырех часов утра 15 февраля. Дождь шел при температуре до −9 градусов, — уточнили в организации.
После внезапно испортившейся погоды специалисты отправились на магистраль, которую обработали противогололедными материалами. На самой трассе также ограничили скорость движения машин до 60 километров в час. Петербургских водителей в очередной раз призвали внимательнее следить за информационными табло, которые расположены на протяжении всей дороги, а также быть осторожными во время поездок.