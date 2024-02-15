Ледяной дождь обрушился на ЗСД Петербурга ранним утром 15 февраля

После внезапно испортившейся погоды специалисты отправились на магистраль, которую обработали противогололедными материалами. На самой трассе также ограничили скорость движения машин до 60 километров в час. Петербургских водителей в очередной раз призвали внимательнее следить за информационными табло, которые расположены на протяжении всей дороги, а также быть осторожными во время поездок.