Станция «Футуристическая». Как будет выглядеть «Фрунзенская» изнутри и снаружи через 5 лет

В конкурсной документации к аукциону по реконструкции станции метро «Фрунзенская» содержатся планы и эскизы будущего интерьера и экстерьера. В этих «лабораториях» ничего не будет напоминать о привычном вестибюле 1961 года.
Внешний облик будущего 5-этажного (над землей) здания с двумя подземными уровнями — не секрет. Его показывали и согласовывали на Градосовете. В плане — подковообразная конструкция, «подножием» выходящая на Московский проспект, с куполом диспетчерского зала. «Фасады здания решены в контексте застройки Московского проспекта 40-х- 50-х гг. ХХ века. Композиционные приемы отражают симбиоз исторической архитектуры и эстетики нынешнего времени… В общей объемно-пространственной композиции застройки начального отрезка Московского проспекта здание станет связующим звеном между комплексом Скотопригонного двора и многоэтажной застройкой примыкающего участка Московского проспекта», — говорится в описании.
Вместо 3 эскалаторов на «Фрунзенской» установят 4. Вход на саму станцию организуют с восточной стороны здания, а в Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ) — с южной стороны. Вестибюль метро изнутри, судя по всему, будет исполнен в светлых тонах.
Отдельно рассказано об интерьерах этого диспетчерского центра, который займет верхние этажи здания. Вот так будут выглядеть диспетчерский зал, ситуационный центр, вестибюль ЕДЦМ, коридоры, кафе.
Напомним, аукцион на полную реконструкцию станции «Фрунзенская», с заменой эскалаторов и строительством Единого диспетчерского центра «Петербургский метрополитен» объявил накануне, стартовая стоимость — 9,4 млрд рублей. Предполагается, что к середине января 2027 года будет завершена часть, касающаяся именно станции, после чего ее откроют для пассажиров. После этого еще 2 года уйдет на оснащение диспетчерского центра. Подробнее читайте здесь.