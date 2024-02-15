Станция «Футуристическая». Как будет выглядеть «Фрунзенская» изнутри и снаружи через 5 лет

В конкурсной документации к аукциону по реконструкции станции метро «Фрунзенская» содержатся планы и эскизы будущего интерьера и экстерьера. В этих «лабораториях» ничего не будет напоминать о привычном вестибюле 1961 года.



Внешний облик будущего 5-этажного (над землей) здания с двумя подземными уровнями — не секрет. Его показывали и согласовывали на Градосовете. В плане — подковообразная конструкция, «подножием» выходящая на Московский проспект, с куполом диспетчерского зала. «Фасады здания решены в контексте застройки Московского проспекта 40-х- 50-х гг. ХХ века. Композиционные приемы отражают симбиоз исторической архитектуры и эстетики нынешнего времени… В общей объемно-пространственной композиции застройки начального отрезка Московского проспекта здание станет связующим звеном между комплексом Скотопригонного двора и многоэтажной застройкой примыкающего участка Московского проспекта», — говорится в описании.