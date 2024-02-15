В Воронеже впервые расцвела монстера в ботаническом саду

Полюбоваться им можно на экскурсии, а вот дома разводить не рекомендуют. Хотя специалисты утверждают, что об этом растении больше домыслов и легенд. Особенно дизайнеры интерьеров полюбили листья цветка: они крупные, мясистые, насыщенного цвета и имеют фигурные прорези.