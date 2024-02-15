Актриса Александринского театра Тамара Колесникова умерла в Петербурге

В Петербурге скончалась актриса Александринского театра Тамара Колесникова. Кроме театральных ролей, она неоднократно исполняла роли в известных фильмах и сериалах. Ей было 84 года. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Александринки.
«14 февраля на 85 году жизни, после продолжительной болезни, умерла актриса Тамара Павловна Колесникова. Всю свою творческую жизнь она посвятила служению Александринской сцене, без малого 60 лет».
В театр она была принята в 1965 году, а ушла из труппы в сентябре 2022-го. Тамара Павловна сыграла свыше 70 разноплановых ролей в таких спектаклях, как «Обыкновенная история», «Жизнь Сент-Экзюпери», «Антигона», «На дне», «Вишнёвый сад», «Чайка», «Ревизор», «Гедда Габлер» и других.
На экране актриса впервые появилась в «Республике ШКИД» Геннадия Полоки в 1966 году, сыграв медсестру.
В середине 1990-х её дважды приглашали в российско-французские проекты — на роли мадам Калло и мисс Норкот. В популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Агент особого назначения», «Опера-1. Хроника убойного отдела» она неизменно играла соседку, а в любимой многими «Зимней вишне» актриса исполнила роль матери Вадима, которого сыграл Виталий Соломин. В последний раз Тамара Павловна появилась на экране в 2017 году, исполнив роль бабушки в ленте Оксаны Карас «Отличница».
«Александринцы скорбят о кончине и передают слова поддержки родным и близким Тамары Павловны Колесниковой», — заключили в пресс-службе театра, добавив, что о прощании сообщат дополнительно.
Ранее в Петербурге на 61-м году жизни умер артист театра и кино Александр Саюталин. Прощание со звездой детективных сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» состоялось 25 января в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте. Подробнее об этом — в материале spb.aif.ru.