Актриса Александринского театра Тамара Колесникова умерла в Петербурге

В середине 1990-х её дважды приглашали в российско-французские проекты — на роли мадам Калло и мисс Норкот. В популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Агент особого назначения», «Опера-1. Хроника убойного отдела» она неизменно играла соседку, а в любимой многими «Зимней вишне» актриса исполнила роль матери Вадима, которого сыграл Виталий Соломин. В последний раз Тамара Павловна появилась на экране в 2017 году, исполнив роль бабушки в ленте Оксаны Карас «Отличница».