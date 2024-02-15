Пара из Самары сыграет свадьбу на популярном телешоу

Пара из Самары сыграет свадьбу на одном из популярных телеканалов. Влюбленные будут бороться за звание лучшего торжества и денежный приз в свадебном реалити-шоу.
Согласно данным пресс-службы телеканала, в каждом выпуске четыре невесты смогут посетить свадьбы своих конкуренток, оценивая их торжество. В финале девушки проголосуют и выставят оценки для каждого праздника. Среди критериев: свадебное платье, банкетное меню и оформление зала.
В новом выпуске пара из Самары расскажет свою историю любви и покажут, какую свадьбу можно сделать с бюджетом в 600 тысяч рублей. Фишка праздника — выкуп невесты.