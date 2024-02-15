Пара из Самары сыграет свадьбу на популярном телешоу

Согласно данным пресс-службы телеканала, в каждом выпуске четыре невесты смогут посетить свадьбы своих конкуренток, оценивая их торжество. В финале девушки проголосуют и выставят оценки для каждого праздника. Среди критериев: свадебное платье, банкетное меню и оформление зала.