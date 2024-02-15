«Зоя — самарская Анна Болейн»: эксперты оценили проект музейного комплекса в память о застывшей с иконой девушке

— Это дом с городской легендой. Было стояние или нет, это уже и не особо важно. Никто же не видел призрака Анны Болейн в Блинклинг Холле, но попробуйте опровергнуть — местные не простят! Так и со стоянием Зои. — считает Антон Черепок. — Наконец-то мы узнаем, в каком именно доме все случилось, а в музейном центре, я надеюсь, увидим какие-то документы. Что касается самого проекта, он очень милый и аккуратный, на мой вкус. Все лучше, чем сейчас!