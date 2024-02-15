«Зоя — самарская Анна Болейн»: эксперты оценили проект музейного комплекса в память о застывшей с иконой девушке

На днях в Самаре представили дизайн-проект музейного комплекса «Стояние Зои». Площадку хотят обустроить на улице Чкалова, где, согласно городской легенде, в январе 1956 года девушка по имени Зоя застыла с иконой Николая Чудотворца. Окаменение ее якобы продлилось 128 дней. Проект мемориального комплекса горожане восприняли неоднозначно. «КП-Самара» пообщалась с известными урбанистами и градозащитниками и узнала их мнение на этот счет.
Наша Анна Болейн
Градозащитник Антон Черепок сравнил историю девушки, наказанной провидением за танцы с иконой, с историей знаменитой грешницы — казненной за неверность королевы Анны Болейн.
— Это дом с городской легендой. Было стояние или нет, это уже и не особо важно. Никто же не видел призрака Анны Болейн в Блинклинг Холле, но попробуйте опровергнуть — местные не простят! Так и со стоянием Зои. — считает Антон Черепок. — Наконец-то мы узнаем, в каком именно доме все случилось, а в музейном центре, я надеюсь, увидим какие-то документы. Что касается самого проекта, он очень милый и аккуратный, на мой вкус. Все лучше, чем сейчас!
Деликатный и ненавязчивый проект
Председатель общественного совета при министерстве строительства Самарской области Олег Никитенко рассказал «КП-Самара», что ему проект также скорее понравился, чем нет.
— Больше всего меня порадовало, что проект соответствует регламентам исторического поселения. Впервые услышав о нем, я опасался увидеть очередной пафосный памятник посреди улицы. То, что я вижу на эскизах, — это гармоничный элемент городской среды в традиционных параметрах старой Самары, — говорит Олег Никитенко. — Больше всего радует, что мемориал ничего не навязывает горожанам. Идея подана деликатно через воспроизведение небольшого участка городской среды. Каждый гость сможет сам для себя решить, верить ли в легенду или просто посмотреть, как жили самарцы в середине ХХ века.
История Зои
Резонансное происшествие произошло в январе 1956 года в Самаре (тогда — Куйбышеве). Считается, что в один из зимних дней продавщица пива Клавдия Болонкина, проживавшая на ул. Чкалова, 84, устроила у себя дома танцы.
Ее гостья — молодая девушка Зоя Карнаухова, не найдя себе партнера, схватила икону Николая Чудотворца и объявила, что будет танцевать с ней. Согласно легенде, она тут же окаменела и простояла без движения 128 дней до Пасхи.
Ее дальнейшая судьба неизвестна, кто-то уверен, что вскоре она умерла, другие утверждают, что она долгое время находилась на лечении в психиатрической клинике.
Большинство верующих самарцев считают историю Зои чудом, которое точно имело место в Самаре 50-х годов. Их поддерживает и духовенство.
— Митрополит Самарский и Сызранский Сергий очень трепетно относится к этой истории, искренне убежден, что это чудесное свидетельство явления Бога, — рассказал «КП-Самара» пресс-секретарь Самарской епархии, протоиерей Максим Кокарев.
При этом священник подчеркивает, что речь идет не о наказании, но о вразумлении заблудшей души.
По свидетельствам современников, история наделала большой шум в городе и значительно увеличила размеры паствы самарских храмов.
В то же время медики уверены, что речь идет о примере редкого, но описанного наукой расстройства — кататоническом ступоре. Это двигательное расстройство возникает при шизофрении и других психических нарушениях. К сожалению, по истечении положенного срока в 25 лет все документы психиатрических клиник уничтожаются и доказать версию пока не удается.
Кто-то из экспертов, изучавших этот случай, даже говорит о массовом помешательстве самарцев, которым история просто привиделась.
Нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что речь идет всего лишь о городской легенде. Бесспорных доказательств «стояния» до сих пор не найдено.
Но самарцы любят свою Зою и не устают рассказывать о ней туристам. История самарской девушки даже легла в основу фильма-триллера «Чудо».
Когда заброшенный долгие годы дом на Чкалова сгорел, появилась вероятность того, что легенда начнет меркнуть, не имея под собой вообще никаких оснований. Но энтузиастам удалось отстоять участок, запретить строительство высотки на месте сгоревшего дома и начать проект по созданию памятного мемориала.