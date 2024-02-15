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Москвичей предупредили о возможном перекрытии некоторых улиц из-за снегопада

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Отдельные участки столичных улиц и переулков могут временно закрыть для проведения работ по ликвидации последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Источник: Агентство «Москва»

«Объявлен режим повышенной готовности, службы работают. Будут отдельные участки, когда необходимо будет закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием. Все это делаем для того, чтобы через 2−3 суток было комфортно передвигаться, ходить по городским улицам и городским тропинкам», — сказал Бирюков.

Он также порекомендовал москвичам по возможности пользоваться общественным транспортом.

В настоящее время в работах задействовано около 14,5 тыс. единиц спецтехники и около 165 тыс. человек, добавил заммэра.