Москвичей предупредили о возможном перекрытии некоторых улиц из-за снегопада

«Объявлен режим повышенной готовности, службы работают. Будут отдельные участки, когда необходимо будет закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием. Все это делаем для того, чтобы через 2−3 суток было комфортно передвигаться, ходить по городским улицам и городским тропинкам», — сказал Бирюков.