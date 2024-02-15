Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины

В ходе реставрации специалисты построили новое фондохранилище и хозпостройки, заменили внутренние и наружные инженерные сети, установили систему автоматического пожаротушения, сигнализации и контроля доступа. Также в историческом особняке устроили дренажную систему и гидроизоляцию фундамента, заменили кровлю и устроили новый стеклянный фонарь над главным выставочным залом, который не работал с 2007 года из-за аварийного состояния. Кроме того, отреставрированы фасады и их декоративные элементы, воссозданы все столярные изделия. Территорию благоустроили, а здание галереи архитектурно подсветили.