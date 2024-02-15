Дрифтовали на упряжках и сбивали прохожих: как самарцы передвигались по городу до появления автомобилей

Журналист «КП-Самара» изучила ретро-фотографии 19−20 веков и узнала о любителях дрифтовать на конных упряжках, наказаниях за нарушение ПДД и капиталах, заработанных «на горбах».
Пыль да туман
Давайте пофантазируем. Очнулись вы как-то утром после беспокойного сна и обнаружили в своем отражении русского дворянина, купца или мещанина. И вам срочно надобно по делам. А у вас ни машины, ни велосипеда, ни даже самоката. Все, что вам остается — это, уподобившись герою комедии Грибоедова, воскликнуть: «Карету мне, карету!».
Давайте оставим возмущение современными дорогами, а обратим свой взгляд на пару столетий назад. В начале XIX века в Самаре их не было вовсе. Летом — пыль, зимой — снежные завалы, весной и осенью — непролазная слякоть.
«Кто в Самаре не бывал, тот и грязи не видал», — писал Максим Горький. В таких условиях горожанам всех сословий приходилось добираться на работу и по делам. Единственным средством передвижения были лошади. До сих пор, если прогуляться по закоулкам старого города, во внутренних дворах бывших особняков можно увидеть конюшни и прочие пристройки, использовавшиеся в хозяйственно-бытовых целях.
По данным книги Вячеслава Полякова «Голод в Поволжье», количество лошадей в Самарской губернии на 1905 год составляло 655 тысяч 548 голов. Их запрягали в повозки, на них ездили верхом. Держаться в седле учили всех с детства. Это было абсолютно естественно также, как сегодня получить водительские права.
Повозки же служили основным транспортом для доставки продуктов и вещей. В том числе и бочек с пивом со складов Жигулевского пивоваренного завода.
Гоняли и давили пешеходов
Правила дорожного движения были написаны задолго до появления автомобилей. Они касались передвижения конных экипажей и гужевых повозок. Долгое время этой проблемой никто не занимался. На дорогах Самары был настоящий хаос, похлеще пробки на Московском шоссе в час-пик. Улицы были узкими, извозчики лихачили от души, чтобы быстрее доставить господ или груз. Среди знати случались конфликты из-за того, кто и кому должен уступить дорогу. Попутно телеги давили пешеходов.
В XIX веке градоначальники решили положить конец транспортному беспределу и выпустили правила. Теперь при обгоне извозчик обязывался свистеть в свисток. Появился прототип нынешнего такси — извозчик не имел права отказать пассажиру в поездке в отдаленный район, не мог брать деньги сверх положенной таксы, а также выпрашивать деньги на водку. Нарушителя лишали лицензии или штрафовали. Самым лютым был штраф за пьянство — 25 рублей или семь суток ареста.
Любителей устроить «стритрейсинг» на городских улицах тоже лишили этой радости.
Более гуманным стало и отношение к животным — отныне запрещалось напрягать лошадей и накладывать на возы груз, который они не смогут сдвинуть.
Какой русский не любит быстрой езды?
Впрочем, отвести душеньку и подрифтовать на заснеженной равнине тогдашняя «золотая» молодежь могла. В дореволюционной Самаре популярным было катание «утугой», то есть толпой. Собирались за городом более 50 саней, запряженных тройками лошадей и гнали под восхищенные крики крестьянских ребятишек. По выходным экстремалы устраивали скачки на льду Самарки и Волги.
Увлечение скоростью привело дворянство к созданию Самарского общества охотников конского бега. Оно появилось в 1890 году. Уже через год, в январе, на льду Самарки состояли первые забеги с главным призом для всадников 50 рублей. О мерах безопасности в те годы, видимо, мало задумывались.
А в 1903 году в Самаре группа предпринимателей во главе с Иваном Курлиным построили первый в истории губернии ипподром. Для его возведения выбрали площадку на окраине города площадью более 8 гектаров и беговой дорожкой более 500 метров. По тем временам это было значительное расстояние.
Ипподром стал точкой притяжения знати. Дамы любили проводить здесь досуг за светскими беседами в ресторане. А азартные кавалеры с удовольствием просаживали деньги на тотализаторе.
Ипподром просуществовал до 1911 года, на его месте построили Трубочный завод (завод имени Масленникова).
Второй ипподром появился в Самаре в 1897 году. Здесь устраивали скачки с участием гусар Александрийского полка, оренбургских казаков, цыган и татар.
Кстати, Иван Курлин был страстным заводчиком лошадей. У него был крупный конезавод и любимый конь по кличке Лишний. По данным архивов, размещенных в открытом доступе, за свою жизнь этот жеребец стал отцом для 64 призовых лошадей, которые выиграли более 446 тысяч рублей.
Своеобразными «фурами» дореволюционной Самары были верблюды. Когда именно эти нетипичные для Поволжья животные у нас появились, точно неизвестно. К началу XX века в губернии было более 22 тысяч верблюдов. Они были основной тягловой силой: перевозили зерно, муку и хлеб. Своим несметным капиталам «хлебные» магнаты во многом обязаны этим выносливым животным.
Однако лошади и собаки не обрадовались такому соседству на дорогах. Они шарахались и создавали панику на и без того опасных городских магистралях. Поэтому в 1890 году самарская управа запретила передвигаться на верблюдах по городу днем. Впрочем, запрет просуществовал недолго. Его отменили в 1909 году, когда в губернии случился отличный урожай зерновых и надо было его срочно обрабатывать.
Кстати, цена на верблюда в 1913 году была приличной — 78 николаевских рублей. Караваны по улицам Самары активно ходили практически до первой половины XX века.