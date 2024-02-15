Дрифтовали на упряжках и сбивали прохожих: как самарцы передвигались по городу до появления автомобилей

Давайте пофантазируем. Очнулись вы как-то утром после беспокойного сна и обнаружили в своем отражении русского дворянина, купца или мещанина. И вам срочно надобно по делам. А у вас ни машины, ни велосипеда, ни даже самоката. Все, что вам остается — это, уподобившись герою комедии Грибоедова, воскликнуть: «Карету мне, карету!».