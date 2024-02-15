К выходным в Свердловской области закончатся экстремальные морозы

В МЧС выступили с предупреждением об экстремально холодной погоде, которая установится в Свердловской области. Столбики термометров должны опуститься до −42 градусов. К счастью, продлятся экстремальные холода не долго. По прогнозам синоптиков, ближайшая ночь будет еще морозной, а потом станет чуть-чуть теплее.