К выходным в Свердловской области закончатся экстремальные морозы

В МЧС выступили с предупреждением об экстремально холодной погоде, которая установится в Свердловской области. Столбики термометров должны опуститься до −42 градусов. К счастью, продлятся экстремальные холода не долго. По прогнозам синоптиков, ближайшая ночь будет еще морозной, а потом станет чуть-чуть теплее.
— Ближайшую ночь еще не исключаются такие температуры (до −42 градусов, — Прим. Ред.). А в последующие дни не должно быть уже таких низких температур, — рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.
Правда, похолодание до −42 возможно лишь в отдельных районах Свердловской области. В основном же термометры покажут −25…-30 градусов.
— Под угрозой крайний юго-запад нашей области, например Красноуфимский район, — уточнила Галина Шепоренко. — Похолодание вызвано поступлением арктического воздуха. С Карского моря пришел холодный антициклон. Он охватил довольно большую территорию. Весь восток европейской территории России, западную Сибирь, север Уральского федерального округа. Везде холодно.
Такие морозы в середине февраля — ситуация не типичная, но и не исключительная, отмечает эксперт.
— В выходные дни ночная температура будет повышаться, но не резко. А днем воздух будет прогреваться за счет солнца. В воскресенье погода установится уже достаточно комфортная, — добавила Галина Шепоренко.