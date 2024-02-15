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Метель надвигается на Нижегородскую область

Из-за снегопада дорожные условия будут неблагоприятными.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Время

Метель ожидается в Нижегородской области в выходные дни, сообщила ИА «Время Н» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

По ее словам, прошедшая ночь была очень холодной, столбики термометров в северных районах Нижегородской области опускались до −33 градусов. Низкие температуры отмечались и на юге региона.

Прогнозируется, что холодный циклон постепенно будет вытесняться атмосферным фронтом с Атлантики. Он принесет в Нижегородскую область метель, температура воздуха будет повышаться.

«Уже к 17 февраля температура воздуха в Нижнем Новгороде будет на отметках −4…-9 градусов, а 18 февраля столбики термометров покажут −1…-6 градусов. Это на несколько градусов выше климатической нормы этих дней», — подчеркнула начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Также она добавила, что из-за снегопада дорожные условия будут неблагоприятными.