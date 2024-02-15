Метель надвигается на Нижегородскую область

Метель ожидается в Нижегородской области в выходные дни, сообщила ИА «Время Н» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
По ее словам, прошедшая ночь была очень холодной, столбики термометров в северных районах Нижегородской области опускались до −33 градусов. Низкие температуры отмечались и на юге региона.
Прогнозируется, что холодный циклон постепенно будет вытесняться атмосферным фронтом с Атлантики. Он принесет в Нижегородскую область метель, температура воздуха будет повышаться.
«Уже к 17 февраля температура воздуха в Нижнем Новгороде будет на отметках −4…-9 градусов, а 18 февраля столбики термометров покажут −1…-6 градусов. Это на несколько градусов выше климатической нормы этих дней», — подчеркнула начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Также она добавила, что из-за снегопада дорожные условия будут неблагоприятными.