Метель надвигается на Нижегородскую область

«Уже к 17 февраля температура воздуха в Нижнем Новгороде будет на отметках −4…-9 градусов, а 18 февраля столбики термометров покажут −1…-6 градусов. Это на несколько градусов выше климатической нормы этих дней», — подчеркнула начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».