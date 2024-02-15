Базу доноров крови для животных создадут в Нижнем Новгороде

Чтобы сократить время на поиск подходящего животного, в госпитале начали формировать базу. К потенциальным донорам крови есть ряд требований. Так, собака может стать донором с одного года до восьми лет. При этом вес животного должен быть не менее 20 килограмм. Также донором может стать домашняя кошка от одного до восьми лет с весом от 3,5 килограмм.