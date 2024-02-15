Базу доноров крови для животных создадут в Нижнем Новгороде

База доноров крови для животных появится в Нижнем Новгороде. К ее формированию приступил ветеринарный госпиталь «Зоозащита НН». Об этом сообщается на странице госпиталя в социальной сети ВКонтакте.
— Переливание крови у домашних животных ещё 10 лет назад считалось чем-то сверхъестественным. Сегодня — это рутинная процедура, которую проводят в большинстве крупных ветклиник. Сложность заключается лишь в одном — в подборе донора. А ведь часто счёт идёт на часы, а иногда и на минуты, — отмечают представители ветеринарного госпиталя.
Чтобы сократить время на поиск подходящего животного, в госпитале начали формировать базу. К потенциальным донорам крови есть ряд требований. Так, собака может стать донором с одного года до восьми лет. При этом вес животного должен быть не менее 20 килограмм. Также донором может стать домашняя кошка от одного до восьми лет с весом от 3,5 килограмм.
Кроме того, животное обязательно должно быть спокойным, контактным и здоровым. Важно, чтобы животное регулярно проходило обработку от паразитов, вакцинацию и не принимало постоянные лекарства. Конечно донором не может стать животное, которому переливали кровь или ее компоненты.
Ветеринары госпиталя отмечают, что для донора сдача крови безопасна. Перед процедурой животное пройдет обследование, а забор крови будет проводиться под седацией.
Напомним, экзотические животные стали пациентами государственной ветеринарной клиники Нижнего Новгорода. На прием принесли пальмовых циветов.