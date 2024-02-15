В Севастополе восстановят Херсонесский мужской монастырь

В Севастополе будет восстановлен мужской монастырь, который раньше располагался на территории современного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
— До 1924 года монастырская усадьба включала в себя настоятельский корпус, старую и новую трапезные, две гостиницы и подсобные помещения, — сообщили в музее-заповеднике.
Ровно сто лет тому назад здания монастыря передали музею.
И вот принято решение о воссоздании монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре. 15 февраля в честь столь важного события прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Какие же перемены в ближайшем будущем ждут музей-заповедник и его посетителей?
— Музей готовится к переезду в новые музейные пространства летом. На сегодняшний день работаем в обычном режиме, как и раньше, — ответили КП-Крым в пресс-службе Херсонеса Таврического.