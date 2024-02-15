Бассейн, беговые дорожки и гостиница: Как будет выглядеть краснодарский стадион «Труд» после реконструкции

Концепцию будущего обновленного спорткомплекса представил заместитель главы города Денис Ярченко.
Ранее появилась информация, что на месте стадиона возведут гостиницу. Однако строить средство размещения на участке, где находится спортобъект, не планируют.
«Наша задача — приумножать количество спортобъектов, развивать спортивную инфраструктуру. Поэтому планируется масштабная реконструкция стадиона».
Известно, что краснодарский стадион реконструирует инвестор. Специалисты построят бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, оборудуют игровое поле с натуральным газоном. Кроме того, на стадионе подготовят беговые дорожки с улучшенным покрытием.
Отмечается, что вместе со спортивными объектами на территории появится гостиничный комплекс. В нем будут останавливаться участники соревнований регионального, федерального и международного уровней.
«В настоящее время разрабатывается проект, и идут общественные обсуждения — это официальная процедура. Все замечания и предложения, полученные при их проведении, будут отражены в заключении об их результатах и переданы в комиссию по землепользованию и застройке для принятия окончательного решения».
Напомним, стадион «Труд» ведет свою историю с 1958 года. Сооружения здесь занимают более 9 гектаров территории. Нa базе стадиона проводят тренировки и соревнования по регби, легкой атлетике, футболу, баскетболу и теннису.