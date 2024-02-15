Стало известно, куда в январе чаще всего летали отдыхать узбекистанцы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Только за январь 2024 года более 468 тысяч граждан Узбекистана вылетали за рубеж для туристических целей. Почти половина из них предпочла посетить соседний Кыргызстан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.