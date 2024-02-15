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Стало известно, куда в январе чаще всего летали отдыхать узбекистанцы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Только за январь 2024 года более 468 тысяч граждан Узбекистана вылетали за рубеж для туристических целей. Почти половина из них предпочла посетить соседний Кыргызстан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации Агентства статистики, в январе в Кыргызстане в туристических целях побывали 204,5 тысяч узбекистанцев.

По остальным странам данные представлены так:

Таджикистан — 101,9 тысячи;

Казахстан — 71,9 тысячи;

Саудовская Аравия — 25,9 тысячи;

ОАЭ — 13 тысяч;

Турция — 11,4 тысячи;

Кувейт — 3,2 тысячи;

Египет — 2,7 тысячи;

Таиланд — 2,5 тысяч;

Азербайджан — 1,9 тысячи;

Индия — 1,8 тысячи;

Китай — 1,6 тысячи;

Вьетнам — 1,3 тысячи;

Малайзия — 1,1 тысячи;

другие страны — 23,7 тысячи.

Напомним, в 2023 году Узбекистанцы стали лидерами по количеству туристов, посетивших Таджикистан.

экономика
туризм и отдых