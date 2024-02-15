Стало известно, куда в январе чаще всего летали отдыхать узбекистанцы

По информации Агентства статистики, в январе в Кыргызстане в туристических целях побывали 204,5 тысяч узбекистанцев.
По остальным странам данные представлены так:
Таджикистан — 101,9 тысячи;
Казахстан — 71,9 тысячи;
Саудовская Аравия — 25,9 тысячи;
ОАЭ — 13 тысяч;
Турция — 11,4 тысячи;
Кувейт — 3,2 тысячи;
Египет — 2,7 тысячи;
Таиланд — 2,5 тысяч;
Азербайджан — 1,9 тысячи;
Индия — 1,8 тысячи;
Китай — 1,6 тысячи;
Вьетнам — 1,3 тысячи;
Малайзия — 1,1 тысячи;
другие страны — 23,7 тысячи.
Напомним, в 2023 году Узбекистанцы стали лидерами по количеству туристов, посетивших Таджикистан.