Вооружившись циркулем и стулом. Целый класс не пришёл в школу из-за травли

Как рассказали родители, новенького перевели в класс в сентябре 2023 года. С этого момента у школьников началась «весёлая жизнь». Одна из родительниц сообщила изданию «В курсе.ру», что ребёнок стоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, однако, никаких действенных мер, чтобы усмирить агрессора, в школе принято не было. Директор школы сообщила изданию, что узнала о конфликте только сейчас, спустя 5 месяцев, и находится в шоковом состоянии от услышанного. Также она объяснила, что у мальчика есть проблемы со здоровьем, но он достаточно спокойный и трудно представить, что он может вести себя так агрессивно — возможно, проблемы в этом коллективе.