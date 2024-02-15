Вооружившись циркулем и стулом. Целый класс не пришёл в школу из-за травли

Чрезвычайная ситуация сложилась в пермской школе № 114. Один ученик, по словам родителей, почти полгода терроризировал целый класс. Конфликт между школьниками дошёл то такой стадии, что 9 февраля все ученики класса в знак протеста не вышли на уроки. Родители учеников написали заявления в прокуратуру. В ситуации разбирался perm.aif.ru.
Фиолетовая школа
Школу № 114 в Перми называют «фиолетовая школа». Несколько лет назад здесь сделали ремонт, после чего фасад приобрёл яркий пурпурный оттенок. Рядом с учебным заведением появились пандусы для инвалидов. В 2017 году она победила во Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России».
На днях в достойном учебном заведении разразился скандал. Родители учеников одного из третьих классов сообщили о конфликте в детском коллективе, который дошёл до наивысшей точки: 9 февраля целый класс не явился на занятия. Не приходить в школу всем детям разрешили родители, уставшие от бесконечных жалоб детей.
Причиной стала конфликтная ситуация в классе, которая достигла апогея. Как оказалось, один из учеников буквально затерроризировал целый класс. Много раз он позволял себе выпады в отношении одноклассников и никто не мог его остановить. Родители жаловались, что мальчик избивает одноклассников. На одного он якобы кинулся с циркулем, в другого кинул стулом. Были ситуации, когда родители отправляли своих на медосвидетельствование после «общения» с агрессивным мальчиком.
Как рассказали родители, новенького перевели в класс в сентябре 2023 года. С этого момента у школьников началась «весёлая жизнь». Одна из родительниц сообщила изданию «В курсе.ру», что ребёнок стоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, однако, никаких действенных мер, чтобы усмирить агрессора, в школе принято не было. Директор школы сообщила изданию, что узнала о конфликте только сейчас, спустя 5 месяцев, и находится в шоковом состоянии от услышанного. Также она объяснила, что у мальчика есть проблемы со здоровьем, но он достаточно спокойный и трудно представить, что он может вести себя так агрессивно — возможно, проблемы в этом коллективе.
Поскольку ситуация не разрешалась долгое время, родители обратились в СМИ, в прокуратуру, к омбудсмену и разрешили своим детям не являться на занятия. После этого о происходящем в школе написал федеральный телеграм-канал «Союз родителей “Вместе”», сообщив, что целый класс в Перми не пришёл на уроки из-за хулигана.
«Ученик младших классов в течении долгого времени ведёт себя агрессивно по отношению к одноклассникам. Родители вместе с детьми приняли решение в знак протеста 9 февраля всем классом не пришли на занятия. Также родители пострадавших детей написали заявления в прокуратуру и омбудсмену», — пишет телеграм-канал «Союз родителей “Вместе”».
Перевели в другой класс
В администрации Перми сайту perm. aif.ru прокомментировали ситуацию и сообщили, что мальчик по согласованию с родителями других школьников и самого ребёнка переведён в другой класс.
«С начала учебного года администрацией учреждения совместно с компетентными органами ведётся работа по улучшению психологической атмосферы в классе. Для ученика была разработана индивидуальная программа коррекции. По согласованию с родителями учащихся и законным представителем ребёнка, ученик переведён в другой класс. В настоящий момент разработаны дополнения к индивидуальной программе коррекции, с мамой ребёнка проведена беседа и даны рекомендации», — пояснили в мэрии.
Также в горадминистрации сообщили со ссылкой на слова администрации школы, что «в среднем звене отсутствуют факты объединения школьников в группы, а также проявления насилия в любых формах. Все учащиеся посещают занятия, кроме тех, кто не посещает школу по уважительной причине (болезнь)».
Хочется надеяться, что решение «вывести из ситуации» ребёнка, переведя его в другой класс, снизит накал напряжения и проблем в дальнейшем в школе не будет.
Ситуацию с буллингом в школе № 114 прокомментировала Общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева. Омбудсмен посоветовала привлечь советский опыт сплочения детей в коллективах с помощью командообразующих мероприятий, шефства отличников над остающими
Комментарий:
Общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева:
"То, что целый класс не пришёл в школу, говорит о том, что ситуация, увы, уже вышла из-под контроля. Была пройдена точка невозврата, и дети были вынуждены пойти на крайний шаг. А родители, дабы оградить ребят от опасности, разрешили им остаться дома. Считаю, что в данном случае необходимо разобраться в причинах произошедшего, оценить действия работников школы, их меры реагирования, контакты с законными представителями и провести работу с ребёнком, запугивающим класс, и его родителями. Если причина такого поведения значительно глубже и если есть пострадавшие, необходимо привлекать соответствующие органы. Чтобы ситуация не повторялась, полезно было бы изучить советский опыт: сплачивать детей в командообразующих мероприятиях, вводить шефство условных отличников над условными отстающими. Такая практика может помочь минимизировать конфликтность.
Все мы знаем по себе, что школьные обиды не проходят бесследно, потому что школа захватывает этап взросления, и для большинства это самый чувствительный опыт, когда закладывается некий каркас из самооценки, комплексов, опыта взаимодействия с окружающими. Нужно, чтобы в этот не простой для детей период их личности развивались максимально гармонично, были исключены душевные травмы. Если не придерживаться этого курса, мы рискуем столкнуться с непредвиденным.
К сожалению, мы уже были свидетелями массовых расправ когда-то обиженных учеников. На мой взгляд, именно взрослые, тесно взаимодействующие с детьми, — это и школьные работники, специалисты и непосредственно родители, — должны своевременно реагировать на тревоги детей и, если причиной тому буллинг, — пресекать попытки отдельных личностей навредить, доносить в форме бесед, практик понимание недопустимости такого поведения. Позиция «сами разберутся» в случае абьюза может не работать. Известно, что в грубой борьбе «побеждает» наиболее жестокий, однако, чем воспитанее ребенок, тем меньше он склонен к жестокости, и при всем желании не сумеет соизмеримо ответить обидчику".