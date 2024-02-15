Власти: Дорогу на Куршской косе будут ремонтировать и днём и ночью

Дорогу на Куршской косе планируют ремонтировать круглосуточно. Об этом сообщается на официальной странице Мининфраструктуры Калининградской области «ВКонтакте».
Дорогу на Куршской косе будут ремонтировать и днём и ночью. Работать ночью дорожники будут, если летом установится жара (асфальт должен успеть застыть) и при большом потоке туристов. Конечно же, в позднее время ремонтировать будут только участки, которые находятся за пределами населённых пунктов, чтобы не мешать людям отдыхать, — говорится в сообщении.
Работы планируют начать в марте-апреле, когда установится сухая, тёплая погода и запустятся асфальтобетонные заводы. Ремонтировать дорогу будут участками — сначала с одной стороны, потом с другой. Для перепуска транспорта поставят регулировщиков.
«Напомним, что участок дороги в посёлке Лесном пропустим. Там обязательно нужно сделать ливневую канализацию, которой сейчас нет, и из-за этого после дождя, в некоторых местах, подтапливается проезжая часть. Проектирование капитального ремонта этого участка планируем завершить до конца года», — отметили в публикации.
Ранее СП «Балтдормостстрой» выиграл аукцион на ремонт дороги на Куршской косе. Компания выполнит работы за 862 миллиона рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать два участка трассы с 3,75 по 10,5 км и с 11,79 по 49,7 км. Это практически вся дорога в нацпарке от КПП до посёлка Морское. Также на участках необходимо оборудовать остановочные павильоны, установить урны и скамейки. Ремонтные работы нужно завершить до 25 октября 2024 года.
До этого на Куршской косе привели в порядок проезжую часть от Зеленоградска до КПП. Работы также выполняла компания «Балтдормостстрой». Стоимость контракта составила 235 миллионов рублей.
Ремонт всей дороги на Куршской косе планировали начать в 2025 году. Как рассказывал директор нацпарка Анатолий Калина, трасса должна стать шире и с меньшим количеством изгибов. Вдоль проезжей части хотят обустроить парковочные места и остановки.