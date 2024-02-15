Власти: Дорогу на Куршской косе будут ремонтировать и днём и ночью

Ранее СП «Балтдормостстрой» выиграл аукцион на ремонт дороги на Куршской косе. Компания выполнит работы за 862 миллиона рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать два участка трассы с 3,75 по 10,5 км и с 11,79 по 49,7 км. Это практически вся дорога в нацпарке от КПП до посёлка Морское. Также на участках необходимо оборудовать остановочные павильоны, установить урны и скамейки. Ремонтные работы нужно завершить до 25 октября 2024 года.