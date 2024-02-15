«Много букав» и статусы для соцсетей: сложно ли на самом деле изучать Канта?

В-третьих, как всякая легендарная личность Кант обладает ореолом, по которому его узнает обыватель. Это такой слепок фактов, домыслов, оценочных суждений и личных переживаний, который ни с чем не спутаешь. Увы, ореол Канта свит не из цветочных орнаментов и пения птиц — хотя, странно, родился же он весной — а из запаха книжной пыли и ощущения нарастания звона в ушах, словно ты приближаешься к высоковольтной линии электропередачи. Все потому, что Кант — это, как правило, много текста, длинные предложения, утопание в деталях, собственный понятийный аппарат и, зачастую, попытка выразить невыразимое. От его трудов голова болела даже у Льва Толстова, который как никто другой знал толк в смаковании деталей. Он, кстати, был поклонником и популяризатором Канта.