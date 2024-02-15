«Много букав» и статусы для соцсетей: сложно ли на самом деле изучать Канта?

Кант — один из самых цитируемых философов в мире. Если бы он жил сегодня, то подобно рок-звезде собирал стадионы интеллектуалов. Думаю, даже убежденные интроверты ходили бы на такие выступления. Просто посидеть в одиночестве со всеми. Однако, невзирая на популярность Канта, специалистов по нему не так уж и много. Причем это справедливо и для России, и для других стран. Парадокс? Нет. И вот почему.
Три причины.
Во-первых, мы живем в такое время, когда специалистов в любой области в принципе становится все меньше и меньше. Философия не исключение. Виной тому развитие технологий, изменение трудового и бытового уклада, вал информации, изменение каналов ее трансляции и способов потребления и многое другое. Все это мало способствует развитию умений и навыков, необходимых для вдумчивой системной экспертной работы.
Во-вторых, встречается мнение, что Канта изучили вдоль и поперек. Соответственно, если ты хочешь стать успешным ученым, то лучше выбрать какую-то менее исследованную тему. Однако это не так. Загадки есть в биографии Канта, в его философских трудах, а также в том, как его наследие можно использовать сегодня. В частности, его этика позволяет найти интересные подходы к определению границ использования искусственного интеллекта. А современные открытия в сфере нейрофизиологии позволяют по-новому взглянуть на идеи Канта о структуре и работе сознания. Спойлер — Кант оказался провидцем.
В-третьих, как всякая легендарная личность Кант обладает ореолом, по которому его узнает обыватель. Это такой слепок фактов, домыслов, оценочных суждений и личных переживаний, который ни с чем не спутаешь. Увы, ореол Канта свит не из цветочных орнаментов и пения птиц — хотя, странно, родился же он весной — а из запаха книжной пыли и ощущения нарастания звона в ушах, словно ты приближаешься к высоковольтной линии электропередачи. Все потому, что Кант — это, как правило, много текста, длинные предложения, утопание в деталях, собственный понятийный аппарат и, зачастую, попытка выразить невыразимое. От его трудов голова болела даже у Льва Толстова, который как никто другой знал толк в смаковании деталей. Он, кстати, был поклонником и популяризатором Канта.
Смею предположить, что такой ореол сложности и недоступности способен отталкивать потенциальных будущих исследователей. В итоге студенты и аспиранты могут предпочесть что-то попроще, посовременнее или поромантичнее. Например, Гегеля тоже очень непросто читать. Зато в его текстах романтики бывает больше, чем в некоторых произведениях Лермонтова или Байрона.
Блеснуть эрудицией.
Выходит, человеку, которому интересен Кант, придется довольствоваться только его биографией? Нет, не выходит. Философия Канта доступна если не каждому, то многим. Вопрос в глубине знакомства и целях, которые ставит перед собой читатель.
Если вы хотите блеснуть в светской беседе знанием Канта, то у вас есть для этого все возможности. Конечно, простое заучивание самых известных цитат, например, про звездное небо и моральный закон или мужество пользоваться собственным умом, вряд ли позволит собрать восторженные взгляды. Однако если познакомиться с контекстом появления этих высказываний, разобраться с их смыслом и произнести в подходящий момент, развив мысль Канта, то это точно поможет создать впечатление человека вдумчивого и эрудированного.
Если вы хотите почерпнуть что-то полезное для менее формального общения, то можно обратиться к остроумным наблюдениям Канта. Так, девушка в беседе с молодым человеком может бросить: «для того чтобы женщина зависела от мужчины, он сам не должен ни от кого зависеть». Чем не фраза для статуса в какой-нибудь социальной сети?
Можно даже сыграть с друзьями в психологическую игру. Для этого следует выяснить, у кого какой темперамент и посмотреть, что о каждом написал Кант. Например, можно встретить такую характеристику: «меланхолик ревнив, холерик властолюбив, сангвиник распутен», или «сангвиник устремляется туда, куда его не просят», а «меланхолик заботится о том, чтобы его вообще не приглашали».
Политика и искусственный интеллект.
Конечно, перечисленное выше относится к довольно поверхностному и фрагментарному знакомству. Если хочется глубины, связности и большего охвата, то придется потрудиться. Собственно, с этого и начинается путь исследователя и специалиста. Насколько тяжело придется трудиться — зависит от области приложения усилий. Уровень сложности освоения того или иного раздела системы Канты разный. Конечно, довольно сложно давать оценки, что проще, что сложнее, но я попытаюсь.
На мой взгляд, легче всего погрузиться в политическую философию и философию истории Канта — они взаимосвязаны. На эту тему он писал немного, выражался предельно ясно и старался, чтобы его услышали многие. Вместе с тем от его политических или историко-философских трудов не стоит ожидать чего-то невероятного — универсальных рецептов, гениальных обобщений, раскрытия третьего глаза. В этих сферах Кант рассуждает вполне в духе эпохи. Нечто похожее можно встретить у многих мыслителей и до него, и после. Все же, политическая проблематика не была главным интересом Канта.
Примерно такой же уровень сложности присущ антропологическим и педагогическим трудам Канта. В них он обращался к широкому кругу читателей, хотел поделиться не только тонкими наблюдениями, но и личным опытом общения с детьми и взрослыми, мужчинами и женщинами, соотечественниками и иностранцами. При этом в этих отраслях знания Кант заронил много зерен, давших обильные всходы, например, в психологии XX и XXI веков.
Далее по сложности идет этика Канта в связке с философий права. Здесь и язык сложнее, хотя речь идет о понятных каждому вещах, но и гениальных прозрений больше. Таких, что определили векторы развития этической мысли на долгие годы. Этого запала хватит еще на долгие годы.
Сложнее всего для восприятия теоретическая философия Канта. Это его главное детище, настоящая революция сознания. В трудах по теории познания, в первую очередь в «Критике чистого разума» и «Критике способности суждения», Кант формирует новый язык философии и правила философствования. Он начинает изучать восприятие и мышление человека так, как этого не делал до него никто.
Во многом, благодаря открытиям Канта в сфере теоретической философии мы сегодня имеем возможность моделировать мощные системы искусственного интеллекта и лучше понимать функционирование головного мозга. Безусловно, здесь без специальной подготовки сложно что-либо уяснить. Однако если затратить немного усилий, то они будут вознаграждены сторицей.
Как видите, на самом деле изучать Канта не так уж сложно. По крайней мере, не сложнее, чем осваивать что-либо другое. Главное, сделать первый шаг. Кант будет рад любому гостю в своем мире, который велик настолько, что каждый может найти в нем закуток по душе.