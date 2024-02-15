На Советской площади в Воронеже ограничили въезд для автомобилей специальными ограждениями, данные городского Управления экологии.
Весной временные ограждения сменят на малые архитектурные формы, которые впишутся в дизайн-код пространства. В данный момент зоны скверов мониторят сотрудники «Зеленхоза». В случае обнаружения незаконной парковки, будет вызван сотрудник полиции.
Такое решение было принято из-за многочисленных фактов парковки машин на участках с зелёными насаждениями. Напомним, что в подобных местах запрещено оставлять автомобили. За нарушение придётся выплатить административный штраф. Сумма от 1 000 до 3 000 рублей предусмотрена для должностных лиц, а от 3 000 до 5 000 — для юридических.