На Советской площади в Воронеже ограничили въезд для автомобилей

Такое решение было принято из-за многочисленных фактов парковки машин на участках с зелёными насаждениями. Напомним, что в подобных местах запрещено оставлять автомобили. За нарушение придётся выплатить административный штраф. Сумма от 1 000 до 3 000 рублей предусмотрена для должностных лиц, а от 3 000 до 5 000 — для юридических.