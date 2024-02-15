Снег, метель и гололед: какой будет погода в Казахстане 16 февраля

АЛМАТЫ, 15 фев — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе и востоке Казахстана ожидается снег, сообщает Казгидромет. На востоке ночью сильный снег, на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, временами сильные (преимущественно снег), метель. По Казахстану — усиление ветра, на юго-востоке, северо-западе — туман, в южной половине — гололед.