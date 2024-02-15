Снег, метель и гололед: какой будет погода в Казахстане 16 февраля

АЛМАТЫ, 15 фев — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе и востоке Казахстана ожидается снег, сообщает Казгидромет. На востоке ночью сильный снег, на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, временами сильные (преимущественно снег), метель. По Казахстану — усиление ветра, на юго-востоке, северо-западе — туман, в южной половине — гололед.
Погода в мегаполисах
Астана: ясно, без осадков. Ветер северных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 33 −35, днем 24−26 мороза.
Алматы: облачно, утром и днем осадки, временами сильные (преимущественно снег), гололед. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0−2 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Шымкент: переменная облачность, осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо- восточный 8−13, порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-1 тепла.