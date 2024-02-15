Главные новости к вечеру 15 февраля

Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду

Еще 17 получили ранения. Среди них — четверо детей.



Режим КТО ввели в районе Белоруссии на границе с Украиной

Население района попросили сохранять спокойствие и выполнять требования силовиков.



Карлсон возмутился ценами в США в сравнении с российскими

Журналист посетил гипермаркет в ТРЦ «Гагаринский». Там он купил хлеб, муку, фрукты, крымское вино и другие продукты.



Суд в Москве заочно арестовал актера Панина

В конце мая 2023 года МВД России объявило Панина в розыск. В отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту.



В России будут по-новому платить за ЖКУ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене идентификации россиян при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в пределах 60 тысяч рублей.