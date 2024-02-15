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Главные новости к вечеру 15 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду
Еще 17 получили ранения. Среди них — четверо детей.

Режим КТО ввели в районе Белоруссии на границе с Украиной
Население района попросили сохранять спокойствие и выполнять требования силовиков.

Карлсон возмутился ценами в США в сравнении с российскими
Журналист посетил гипермаркет в ТРЦ «Гагаринский». Там он купил хлеб, муку, фрукты, крымское вино и другие продукты.

Суд в Москве заочно арестовал актера Панина
В конце мая 2023 года МВД России объявило Панина в розыск. В отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту.

В России будут по-новому платить за ЖКУ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене идентификации россиян при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в пределах 60 тысяч рублей.