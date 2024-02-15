Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду
Еще 17 получили ранения. Среди них — четверо детей.
Режим КТО ввели в районе Белоруссии на границе с Украиной
Население района попросили сохранять спокойствие и выполнять требования силовиков.
Карлсон возмутился ценами в США в сравнении с российскими
Журналист посетил гипермаркет в ТРЦ «Гагаринский». Там он купил хлеб, муку, фрукты, крымское вино и другие продукты.
Суд в Москве заочно арестовал актера Панина
В конце мая 2023 года МВД России объявило Панина в розыск. В отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту.
В России будут по-новому платить за ЖКУ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене идентификации россиян при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в пределах 60 тысяч рублей.
Главные новости к вечеру 15 февраля
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду