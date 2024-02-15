В Волгограде трамваи на Ангарском заменили бесплатные маршрутки

Вместо остановившихся из-за выхода из строя контактной сети трамваев на Ангарском администрация Волгограда запустила в Дзержинском районе компенсационный маршрут № 2к. На время проведения работ восстановлению электроснабжения маршрутки будут бесплатно возить волгоградцев от остановки «Школа № 36» до остановки «Завод “Ахтуба”, сообщили в мэрии.
— На участке «Школа № 36» — «Завод “Ахтуба” организована работа бесплатного компенсационного маршрута № 2к, транспорт курсирует с интервалом в 5 минут, — сообщили в горадминистрации.
Напомним, трамваи на Ангарском волгоградцы потеряли вечером 14 февраля. Вот уже сутки маршруты № 2, № 6 и № 12 ходят до остановки «Завод Ахтуба». Сроки восстановления движения трамваев пока неизвестны.