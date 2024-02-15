В Волгограде трамваи на Ангарском заменили бесплатные маршрутки

Вместо остановившихся из-за выхода из строя контактной сети трамваев на Ангарском администрация Волгограда запустила в Дзержинском районе компенсационный маршрут № 2к. На время проведения работ восстановлению электроснабжения маршрутки будут бесплатно возить волгоградцев от остановки «Школа № 36» до остановки «Завод “Ахтуба”, сообщили в мэрии.