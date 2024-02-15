Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения Международной выставки-форума “Россия”, предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.
Срок выполнения — до 1 мая 2024 года.
Впервые эту идею глава государства представил в январе во время беседы с руководителями муниципалитетов. Путин посетовал на скорое завершение выставки и рассказал, что власти подумают о ее продлении хотя бы на лето. Он отметил, что наверняка «миллионы людей с удовольствием придут» на ВДНХ.